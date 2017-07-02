Nazione, l'Inter s'interessa per Matias Vecino, la clausola però spaventa il DS Ausilio...

Raffreddatasi la pista che portava al Tottenham, è stata l’Inter ad interessarsi all’uruguagio nell’incontro avuto con Corvino..

Capitolo Matias Vecino: raffreddatasi la pista che portava al Tottenham, è stata l’Inter ad interessarsi all’uruguagio nell’incontro avuto con Corvino la scorsa settimana ma il ds Ausilio è rimasto spiazzato a fronte della clausola di 24 milioni che lega il giocatore alla Fiorentina: niente da fare, almeno per il momento.

A riportarlo è La Nazione