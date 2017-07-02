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Nazione, l'Inter s'interessa per Matias Vecino, la clausola però spaventa il DS Ausilio...

Raffreddatasi la pista che portava al Tottenham, è stata l’Inter ad interessarsi all’uruguagio nell’incontro avuto con Corvino..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2017 11:06
Nazione, l'Inter s'interessa per Matias Vecino, la clausola però spaventa il DS Ausilio... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Capitolo Matias Vecino: raffreddatasi la pista che portava al Tottenham, è stata l’Inter ad interessarsi all’uruguagio nell’incontro avuto con Corvino la scorsa settimana ma il ds Ausilio è rimasto spiazzato a fronte della clausola di 24 milioni che lega il giocatore alla Fiorentina: niente da fare, almeno per il momento.

A riportarlo è La Nazione

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