18 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:33

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Nazione: “Leggero turnover contro il Rakow. Kean sta bene, può giocare una porzione di gara”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Leggero turnover contro il Rakow. Kean sta bene, può giocare una porzione di gara”

Redazione

18 Marzo · 09:22

Aggiornamento: 18 Marzo 2026 · 09:22

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Il Rakow ora non sembra più una scocciatura

Il tempo di godersi il successo di Cremona non c’è stato. La Fiorentina è tornata subito in campo, perché oggi è già alla vigilia di un’altra partita importante. Che alla luce dei quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione ha assunto pure un significato diverso. Il Rakow adesso non sembra più una scocciatura, ma un ostacolo da superare per continuare il percorso europeo e regalarsi un quarto di finale a metà aprile, contro la vincente di Aek Larnaca-Crystal Palace (si riparte dallo 0-0 maturato all’andata in Inghilterra). Quel che accadrà in campionato è difficile da ipotizzare, ma rispetto al recente passato qualche energia in più sulla coppa potrebbe valer la pena spenderla. 

L’allenamento di ieri è stato poco indicativo dal punto di vista della formazione, ma è facile ipotizzare un leggero turnover da parte di Vanoli. Si è visto in campo anche Moise Kean, che sta bene e che tutto sommato potrebbe giocare anche una porzione di gara in Polonia per poi tornare titolare contro l’Inter domenica sera. Lo scrive La Nazione. 

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