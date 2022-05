Nazione, l’Arsenal non fa sconti per Torreira ma verrà riscattato, ok viola atteso a metà maggio

Dopo la Roma, i primi capitoli relativi al futuro. Sì, indipendentemente da quello che potrà essere il piazzamento finale. In o fuori dall’Europa.Con la metà del mese, infatti (e quindi la prossima settimana), la Fiorentina dovrà fare un punto praticamente definitivo su due operazioni in… stand by. Lucas Torreira, la società viola dovrà esercitare il diritto di riscatto per entrare in possesso del cartellino del giocatore, arrivato in prestito. L’operazione, al netto di una eventuale ridiscussione dell’ingaggio, costerà 15 milioni di euro che l’Arsenal è sicuro arriveranno da Firenze e che l’ok del club viola (salvo sorprese) potrà essere incassato già alla metà di maggio. Lo scrive La Nazione.

