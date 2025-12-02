Nazione lancia l’allarme: “Che disastro in difesa la Fiorentina! 9 i gol subiti da palla inattiva, nessuno peggio”

È bastato il vento gelido di Bergamo per spazzare via le buone sensazioni maturate una settimana prima contro la Juventus. Alla prima folata nerazzurra, la Fiorentina è tornata a sbandare come nelle giornate peggiori: linee slegate, marcature molli e timori antichi. Il 2-0 subito dall’Atalanta non è stato solo un incidente di percorso ma l’ennesimo segnale d’allarme di una squadra che dietro fa acqua da troppe parti. Solo il Torino, con 23 reti incassate, in Serie A fa peggio: i viola seguono a 21, ma il dato più inquietante arriva dai calci piazzati.

In appena 13 giornate, la Fiorentina ha subìto nove gol da palla inattiva: sei tra corner e punizioni (contro Cagliari, Napoli, Como, Roma, Genoa e Atalanta) più tre su rigore (con Napoli, Milan e Inter). Nessuno in Serie A ha fatto peggio; dietro, a quota otto, ci sono Genoa e Udinese. Un crollo verticale se confrontato con la scorsa stagione: con Palladino in panchina furono infatti 11 in 53 partite le reti subite sugli sviluppi di calcio piazzato, mentre la squadra riuscì persino a costruirci un patrimonio offensivo, quasi 30 reti da palla ferma su 96 totali. Il lavoro difensivo di Vanoli, passato dalla difesa a castello di Pioli al duello uomo su uomo, sembra essersi già inceppato. Dicembre non farà sconti: continuare a tornare indietro non è più un’opzione. Lo riporta La Nazione.