Nazione: la scelta del mister oggi fa guadagnare 2 mesi sul mercato
L'edizione odierna de La Nazione evidenzia come la volontà di Pantaleo Corvino di stringere già adesso per il nuovo tecnico viola (Di Francesco?) possa avere delle ricadute positive. Sapendo già oggi...
A cura di Redazione Labaroviola
30 marzo 2017 10:18
L'edizione odierna de La Nazione evidenzia come la volontà di Pantaleo Corvino di stringere già adesso per il nuovo tecnico viola (Di Francesco?) possa avere delle ricadute positive. Sapendo già oggi chi sarà il nuovo timoniere della viola, sarà possibile programmare il mercato con largo anticipo, battendo sul tempo di almeno 2 mesi la concorrenza.