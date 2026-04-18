Nazione: “La quota salvezza matematica è a 46 punti. La proiezione più reale si aggira intorno ai 33 punti”

Vanoli non farà calcoli di alcun tipo

Considerando i 35 punti della Fiorentina a 6 turni dalla fine del campionato, la quota salvezza matematica - che si abbasserà in maniera progressiva - si colloca ad oggi a 46 punti. La proiezione più reale della quota salvezza invece, basata sulle medie dei risultati, si aggira intorno ai 33 punti, dunque i viola grazie alla vittoria sulla Lazio hanno messo il mattone più importante per blindare la permanenza in A, essendo volati a +8 su Cremonese e Lecce.

Calcoli di questo tipo tuttavia Vanoli non ne farà visto che l'imperativo è quello di andare in Salento e di chiudere con una vittoria ogni discorso (a 38 punti, quelli stimati dal dg Ferrari a capodanno, è impossibile retrocedere anche se già adesso il portale Opta dà ai viola lo 0,20% di chance di andare in B).

Una mano potrebbe arrivare dalla sfida interna della Cremonese, che domani alle 12.30 ospiterà un Torino in gran salute: a Lecce, in caso di ko dei grigiorossi, ai viola potrebbe bastare un pari. Insomma, la trasferta di Lecce potrebbe dire in modo concreto una parola importante (anche se non artimeticamente definitiva) sulla questione salvezza. Lo scrive La Nazione.