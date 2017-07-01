Nazione, la Juventus vuole prendere Bernardeschi e Astori per 52 milioni di euro. La Fiorentina...
Come riportato dal quotidiano La Nazione, la Juventus fa sul serio per Federico Bernardeschi. Insieme a lui i bianconeri vorrebbero..
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2017 11:19
Come riportato dal quotidiano La Nazione, la Juventus fa sul serio per Federico Bernardeschi. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare un'offerta importante intorno ai 30-35 milioni più bonus, con la possibilità di aggiungere una contropartita tecnica tra Sturaro e Rincon.
In caso di rifiuto, la Juventus potrebbe decidere di inserire nell'affare l'esperto difensore viola Davide Astori e aumentare la cifra fino a 52 milioni di euro. La Fiorentina però, non sarebbe disposta a trattare