Nazione: “La Fiorentina vuole trattenere Dodò. In caso di addio servono almeno 30 milioni”

Il pomeriggio andato in scena nelle segrete stanze del Viola Park è stato utile per l’area tecnica anche per provare a riaprire la pista per il prolungamento di Dodo, che a differenza di De Gea non ha tuttavia la stessa urgenza di estendere nell’immediato il proprio accordo (il contratto del brasiliano scade infatti nel 2027).

Al momento, nonostante la società abbia provato a riallacciare i contatti con il giocatore, non sembra esserci stata apertura, ma la sensazione è che la società, anche per dare un segnale al futuro tecnico, insisterà con Dodo per arrivare a un accordo. E se qualcuno volesse fare una proposta per aggiudicarsi l’ex Shakhtar? La Fiorentina valuta il classe ’98 non meno di 30 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.