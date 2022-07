Nazione, la Fiorentina vuole risposte certe prima del sì: serve chiarezza su parcheggi, affitto e cantieri

Va avanti l’iter burocratico e amministrativo per la realizzazione del restyling dello stadio Franchi. E’ una delle opere al sicuro, che ha già le carte firmate per ottenere i finanziamenti del Piano di ripresa e resilienza, a differenza di altri progetti già in ponte ma che patiscono gli effetti dell’incertezza dettata dalla crisi di governo conclusa rapidamente con la decisione di andare alle urne. I tempi sono stretti e Palazzo Vecchio si concentra su ciò che ha già gambe per correre. C’è un tavolo aperto con incontri frequenti fra i tecnici del Comune e quelli della Fiorentina.

La società viola sebbene abbia a più riprese mostrato interesse per il nuovo progetto, non si è ancora sbilanciata. Sembra ovvio, ma serviranno prese di posizione ufficiali per definire se il nuovo Franchi sarà la casa viola, se la società è interessata a partecipare anche all’avviso pubblico che prevede l’affidamento a un privato del progetto di rigenerazione del Campo di Marte tramite un project financing o una concessione di suolo pubblico per valorizzazione dell’area. Servirà un investimento da 70 milioni di euro. I lavori per lo stadio, a partire dalla fine del 2023, saranno completati in due anni e mezzo: il tempo minimo necessario se la Fiorentina deciderà di giocare le gare casalinghe in un altro stadio, dal campionato 2023-2024. Ma cosa manca ancora, quali gli interrogativi, i dubbi, le necessità che la società viola vuole sciogliere prima del sì definitivo? Un primo punto riguarda il canone d’affitto che la Fiorentina dovrà pagare al Comune. Dalla presidenza filtrano domande anche sui costi d’affitto degli spazi commerciali interni allo stadio, sulla gestione dei ricavi. Probabilmente si vuole aspettare il progetto definitivo. Ma anche correndo Arup non potrà consegnarlo prima del 2023: si tratta di un’elaborazione complessa.

Tra le risposte che la Fiorentina aspetta c’è anche quella relativa ai cantieri: fino a quando sarà utilizzabile lo stadio? A parte la cantierizzazione interna ci sarà una rivoluzione anche fuori, con i lavori per la tramvia, e poi per il progetto di riqualificazione di Campo di Marte, che mangeranno posti auto e renderanno più caotico e difficoltoso l’arrivo allo stadio. Poi proprio il nodo dei parcheggi. Pochi i circa 400 sotto lo stadio. Mentre il parcheggio pertinenziale multipiano di via Campo D’Arrigo sembra che non superi i 2.700. Da Palazzo Vecchio fanno sapere che tutti questi argomenti sono sul tavolo tecnico e vengono affrontati passo dopo passo. Sulla valutazione dei costi dell’affitto è ancora troppo presto per indicare una cifra.

Ma il sindaco Dario Nardella ribadisce che su alcuni temi specifici e più delicati parlerà personalmente con il direttore generale del club, Joe Barone, e con il presidente Rocco Commisso. Il dialogo è positivo, quindi in Comune c’è ottimismo. La Fiorentina aveva già presentato una prima lista di richieste nella primavera dello scorso anno, prima che partisse il concorso internazionale. Ed è anche sulla base di quelle considerazioni ed esigenze che è stato costruito il bando. L’obiettivo è procedere gradualmente per fare presto e bene. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, NON SOLO LA FIORENTINA SU SCHUURS, C’È ANCHE IL TORINO: SERVONO 12 MILIONI DI EURO