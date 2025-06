Nazione: “La Fiorentina vuole puntare su Fortini: respinti gli assalti di Napoli, Juve e Bayer Leverkusen”

Sulle pagine odierne de La Nazione si trova un approfondimento dedicato a Niccolò Fortini, terzino classe 2006 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Reduce da una stagione brillante con la Juve Stabia, il giovane è ora in attesa di affrontare l’esame di maturità, con un occhio già rivolto al mercato estivo.

Le sue prestazioni a Castellammare hanno attirato l’interesse di diversi club, sia in Italia che all’estero. Già a gennaio il Napoli, durante la trattativa per Comuzzo poi sfumata, aveva chiesto di includere anche Fortini nell’operazione che avrebbe dovuto portare il difensore centrale alla corte di Antonio Conte. In primavera, invece, ci sono stati contatti esplorativi da parte del Bayer Leverkusen e della Juventus.

La Fiorentina, però, ha respinto tutte le proposte: il club crede fortemente in Fortini, apprezzato per la sua capacità di giocare su entrambe le corsie difensive. La società viola potrebbe puntare su di lui in pianta stabile, soprattutto se in estate dovesse partire uno tra Dodô e Parisi.