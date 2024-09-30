Nazione: "La Fiorentina ripiomba nella 'pareggite'. Viola al cloroformio, è proprio slow (e)motion"

Kean il migliore, sempre in lotta ma zero occasioni da gol per la Fiorentina

La Fiorentina ripiomba nella ‘pareggite’. E lo 0-0 di Empoli si rivela una fotografia a suo modo preoccupante su come la squadra di Palladino continui a non trovare la quadra a livello tattico, come nella mentalità, nell’inventiva. Primo tempo al cloroformio, senza idee e scossoni, nonostante il ‘campo largo’ della prima volta tutti insieme, Gud, Colpani e Kean. Ripresa in fotocopia, mentre per almeno un quarto d’ora, l’Empoli prova addirittura ad alzare la testa. Palladino sceglie la difesa a quattro. Così Dodo e Gosens si risvegliano terzini di fascia e in linea con Comuzzo e Ranieri. Fuori Quarta e capitan Biraghi. E a proposito di fascia, eccola al braccio di Kouame chiamato fra i titolari per completare l’asse a tre (con Colpani e Gudmundsson) alle spalle di Kean. Anche D’Aversa va all’attacco con Esposito e Colombo accompagnati da Anjorin. La partita è molto tattica. E per niente convincente. Viola e azzurri si studiano e sembrano cercare più il possesso palla che la profondità. Alla mezz’ora le occasioni da gol sono come il punteggio: 0-0. Ritmo lento, troppo lento e prima del 45’ si registrano due incursioni (impossibili da definire pericolose): manovra Dodo-Colpani e conclusione dalla distanza di Colombo. Il gol rimane merce rara. La ripresa si apre con un’azione in profondità di Esposito: diagonale rasoterra insidioso. E l’Empoli sembra davvero più vivace quando Pezzella chiude (centrale) su De Gea, cercando la zampata che sblocchi partita e risultato.La reazione viola: una bordata dal limite di Gosens, un affondo di Colpani e punto. Siamo a 20 dal termine quando Palladino cambia gli attori ma non il modulo: tocca a Beltran e Ikone rinforzare l’attacco (fuori Gud e Colpani), mentre Adli sostituisce Cataldi. Ritmo e pressione però non cambiano e la Fiorentina si rituffa nella ‘pareggite’. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/repubblica-gara-da-tanti-sbadigli-confusione-ed-errori-dopo-tre-mesi-il-gioco-non-si-vede/270159/