Nazione: “La Fiorentina potrebbe cedere Fortini a gennaio, c’è l’Empoli”

La valutazione più approfondita riguarda Fortini. La Fiorentina e gli agenti del calciatore stanno valutando il percorso migliore. L’esterno ha dovuto smaltire un infortunio e a livello fisico non è al pari dei compagni. Tante squadre lo hanno chiesto in prestito, a farsi preferire potrebbe essere l’Empoli del suo ex tecnico Pagliuca che lo scorso anno lo ha valorizzato alla Juve Stabia. Under che non occupa slot né nella lista per il campionato e nemmeno in quella europea. L’eventuale cessione potrebbe avvenire anche a gennaio. Lo scrive La Nazione.