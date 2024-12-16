Nazione: “La Fiorentina non è scesa in campo. Italiano? L’amore è finito del tutto”

Italiano sgambetta quella che era la sua Fiorentina

Vincenzo Italiano sgambetta quella che era la sua Fiorentina, ma la squadra di Palladino, con Citterio in panchina visto il lutto della madre Rosa, non è proprio scesa in campo. Come scrive la Nazione, i viola fanno tutto da soli, inabissandosi nel secondo tempo e crollando al gol di Odgaard.

Citterio opta per la coppia Beltran-Gudmundsson, con l'ex Genoa che gioca una buona gara nonostante la condizione fisica da rivedere. Ed è proprio lui che si guadagna un rigore contro Skorupski, ma l'arbitro Fabbri decide di non fischiare. Il primo tempo si chiude senza grosse emozioni con un Bologna equilibrato e bravo a chiudere gli spazi.

Nella ripresa la Fiorentina non scende in campo. La squadra si allunga, non trova gli spazi e Odgaard insacca dopo una bella azione della squadra di Italiano. L'ex Fiorentina vince, esulta e fa infuriare Daniele Pradè. L'amore per la Fiorentina, oggi, è finito del tutto. Lo scrive La Nazione.

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