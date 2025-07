Nazione: “La Fiorentina ha contattato l’entourage di Piccoli per sondare disponibilità e costi”

Daniele Pradè continua ad andare per la propria strada in attesa di capire il futuro di Kean. La mossa in attacco l’ha già fatta (Dzeko) e qualche contatto con l’entourage di Piccoli c’è stato per sondarne disponibilità e costi. Situazione da mettere in un cassetto e tenere buona se dovesse materializzarsi all’orizzonte qualcuno per Kean. Là davanti il discorso Sebastiano Esposito resta molto ben avviato. Sui tempi i dubbi rimangono perché molto dipenderà anche dalla cessione di Beltran, intorno al quale per adesso non si è mosso molto. Lo riporta La Nazione.