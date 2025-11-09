Nazione: “La Fiorentina farà di tutto per vincere per allontanare i fantasmi. Dzeko dal 1’”

Paura e orgoglio. Istinto e calcolo scientifico. Sì, sarebbe ingiusto e soprattutto inutile accendere i riflettori su Genoa-Fiorentina senza prendere l’evidenziatore e sottolineare che i 90 minuti di questo pomeriggio, al Marassi, hanno un peso definitivo sulla stagione delle due squadre. E l’assenza di Kean (trauma alla tibia colpita duro in Conference, a Mainz) rende ancora più in salita la domenica viola. Al suo posto Dzeko.

Si lotterà e si farà di tutto per vincere con l’obiettivo di allontanare (almeno un po’) i fantasmi che parlano di retrocessione. Di serie B. Di un incubo nel quale, viola e rossoblù si sono trovati a vivere fianco a fianco. Incredibilmente, parlando della Fiorentina, dopo che in estate con Pioli e il mercato appena finito, i sogni si erano concessi il lusso di parlare di Champions. Forse anche qualcosina di più.

Tutto falso, tutto ridimensionato, tutto evaporato. Proprio come la panchina che era di Pioli e che da oggi è di Paolo Vanoli, l’allenatore che il club viola ha scelto per iniziare la scalata alla salvezza. Vanoli con la Fiorentina e De Rossi (anche se in tribuna per scontare una squalifica) con il Genoa. Un incrocio di allenatori e di obiettivi che a luglio nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe mai non solo messo in conto ma addirittura immaginato. Come a nessuno sarebbe passato dalla mente che in questo 9 novembre, dopo (ben) 10 giornate di campionato, la Fiorentina avesse avuto appena 4 punti e fosse a sedere all’ultimo posto in classifica.

Bisogna svoltare, girare pagina, riaccendere il motore, e Vanoli e la sua Fiorentina sono obbligati a farlo da oggi. Da subito. In uno scontro diretto, quello appunto con il Genoa, che nasconde grappoli di insidie. De Rossi, presentandosi nella nuova veste di salvatore della patria genoana, ha detto che per il suo debutto avrebbe preferito affrontare qualsiasi altro avversario ma non la squadra viola. Il concetto è identico se letto dalla parte opposta. Dal lato viola. Per la Fiorentina, oggi, forse, sarebbe stato più semplice misurarsi con qualsiasi rivale, al posto di un Genoa incattivito, grintoso, agitato da una prospettiva futura che lo vorrebbe scendere in serie B. O magari di evitare di farlo, spedendo all’inferno proprio la Fiorentina.

Tattica e uomini. Vanoli magari non firmerà una rivoluzione immediata nel gruppo dei titolari che scenderanno in campo al Marassi. Probabilmente gli undici di Pioli saranno (quasi e ancora) gli undici del nuovo allenatore. Semmai qualcosa, il nuovo allenatore dovrà aver provato già a cambiare nella loro testa.

Per cancellare quell’apatia _ diventata poi non gioco _ che Pioli non è stato capace di resettare domenica dopo domenica. Partita dopo partita. Ci sono giocatori, da Dodo a Fagioli a Nicolussi Caviglia o anche capitan Ranieri che sembrano aver segnato il passo a livello di concentrazione, rendimento, motivazioni. Giocatori di qualità che la loto qualità sembrano averla lasciata troppe volte nello spogliatoio. O forse a casa, magari al Viola Park. Ecco da oggi tutto dovrà prendere un misura e una visione diversa. C’è da battere un Genoa incattivito e impaurito che però può far del male a tutti. E soprattutto alla Fiorentina. Lo riporta La Nazione.