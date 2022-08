Nazione, la Fiorentina è in un frullatore: Igor ancora out. Italiano oggi farà la conta 

L’allenamento di ieri pomeriggio è stato poco più di un consueto lavoro di scarico. Ma d’altra parte si sapeva. La Fiorentina è in un frullatore di partite che non permettono allenamenti veri. L’imperativo è recuperare il più possibile tra una gara e l’altra senza trascinarsi dietro problemi di natura fisica. Anche perché i viola hanno già pagato qualcosa alla sfortuna in questa primissima fase di stagione (Venuti, Duncan, Gonzalez, Zurkowski, Ikoné, Igor, Bonaventura, hanno tutti avuto problemi più o meno seri). Mister Italiano oggi farà la conta in vista della gara di domani contro l’Empoli. Match da prendere con le molle a cavallo del doppio confronto con il Twente.

In ottica formazione saranno settimane incerte anche per la squadra. Italiano ha abituato tutti a rotazioni pesanti di partita in partita e così sarà anche contro la squadra di Zanetti. Tra Cremonese e Twente ha cambiato sei uomini, lecito attendersi un’altra rivoluzione al ‘Castellani’. La certezza è che Igor non ci sarà. Da lunedì sarà in gruppo e punterà dritto a salire sull’aereo per l’Olanda. Anche Zurkowski rimane in dubbio. In porta dovrebbe tornare Gollini, così come in difesa potrebbe toccare dal 1’ a Quarta. Possibile chance per Dodò, mentre a sinistra dovrebbe esserci ancora Biraghi, con Terzic che spera in un’occasione. A centrocampo può riposare Amrabat, con Mandragora in cabina di regia. Le mezzali potrebbero essere Duncan e Maleh, con Bonaventura che comunque rientrerà nell’elenco dei convocati.

In attacco si va verso il ritorno di Jovic. Rebus totale sugli esterni, conterà anche il come si è usciti dalla sfida al Twente. Possibile l’impiego di Saponara dal 1’ (rimasto in panchina), per l’altra maglia potrebbe spuntarla Kouame, reduce dall’ottima prova contro la Cremonese e dai pochi minuti contro gli olandesi. Sottil (il più in forma di tutti) e Gonzalez potrebbero essere risparmiati per giovedì prossimo, mentre Ikoné è parso davvero in ritardo di condizione. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, IL FIORENTINO CIOFFI GIÀ PUÒ ESSERE CACCIATO DA VERONA, LA SOCIETÀ HA CONTATTATO BALLARDINI