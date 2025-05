Nazione: “La Fiorentina contro la Roma si gioca il futuro. In caso di ko può dire addio alla Champions”

Roma-Fiorentina di stasera rappresenta molto più di una semplice partita: è uno spareggio decisivo per continuare a credere nella qualificazione alla prossima Champions League. All’Olimpico, giallorossi e viola si giocano una buona fetta del futuro europeo, con il rischio concreto che una delle due debba ridimensionare le proprie ambizioni e accontentarsi di Europa o Conference League. E una di quelle notti da dentro o fuori, in cui basta poco per cambiare il destino di una stagione intera.

La Fiorentina, forte di una prova incoraggiante a Siviglia, arriva alla sfida con la consapevolezza di poter competere anche a livelli alti, nonostante le sbavature. Il percorso stagionale della squadra è stato altalenante, ma i segnali recenti parlano di una squadra in crescita. Palladino, pur tra assenze e nuovi innesti da integrare, ha ritrovato una solida base su cui costruire. La Roma, invece, è attesa al varco da una tifoseria che vuole vedere conferme, in una sfida che ha anche il sapore di un duello tra generazioni: Palladino contro Ranieri, giovane tecnico emergente contro l’esperto maestro, entrambi legati a Firenze in tempi diversi.

Entrambe le squadre arrivano a pari passo nelle ultime cinque gare di campionato, ma con percorsi stagionali differenti: la Fiorentina è ancora in corsa su più fronti, la Roma è più concentrata solo sul campionato. Il poco tempo avuto dai viola per preparare la sfida, dopo il ritorno dall’Andalusia, potrebbe pesare rispetto ai giallorossi, che ci pensano da giorni. Tutti gli occhi sono anche su Kean, che dovrebbe partire titolare: la sua presenza cambia volto alla squadra. Per il resto, si tratterà di capire chi saprà sfruttare meglio i propri punti di forza in una sfida che promette scintille. Lo riporta La Nazione.