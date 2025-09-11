11 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “La caviglia di Gudmundsson non è gonfia: filtra ottimismo, con il Napoli almeno in panchina”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

11 Settembre · 09:19

di

Ieri l'islandese ha fatto potenziamento in palestra

L’attenzione adesso è tutta su Gudmundsson, che sta facendo il massimo per essere disponibile almeno dalla panchina nella sfida di sabato: ieri l’islandese si è allenato solo in palestra facendo potenziamento. Per adesso, dunque, niente pallone ma se non altro la caviglia dove il numero 10 ha avuto una sollecitazione a carico del legamento peroneo/astragalico anteriore non ha bisogno di fasciature e soprattutto non è gonfia: la speranza che l’ex Genoa possa rendersi disponibile a tempo di record per dopodomani c’è. Lo scrive La Nazione.

