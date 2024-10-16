Nazione: “Kouame rinnova fino al 2027. Manca solo firma e annuncio”

Con l'opzione esercitata dalla Fiorentina, l'ingaggio di Kouamé era salito a livello dei top

Rinnovo doveva essere e rinnovo sarà. Kouame è pronto a legarsi alla Fiorentina fino al 2027. Un bel passo in avanti per chi è stato 'in scadenza' tutta la passata stagione, al termine della quale la Fiorentina ha voluto sfruttare l'opzione a proprio favore per prolungare il rapporto di un anno. Così facendo il club ha però portato lo stipendio dell'attaccante intorno ai 2,2 milioni a stagione. Troppo, perché quella è la cifra destinata ai top player come Gudmundsson e Kean.

Ecco che le parti si erano date appuntamento da tempo. Allungare il rapporto a patto di spalmare l'ingaggio. Tutti d'accordo, compreso il calciatore che dopo la partita di Empoli ha confermato l'imminente fumata bianca. «Per il rinnovo non ci saranno problemi. Ormai mi sento di Firenze». E così è stato. Accordi trovati, manca ormai solo la firma e l'annuncio ufficiale. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-volevo-solo-la-fiorentina-palladino-un-grande-kean-se-se-la-sente-puo-tirare-il-rigore/272685/