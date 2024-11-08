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Nazione: “Kouamé il migliore, il più vivace in attacco, ci prova anche se non con la giusta convinzione”

La precisione non è certo il suo forte...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2024 08:59
Nazione: “Kouamé il migliore, il più vivace in attacco, ci prova anche se non con la giusta convinzione” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo La Nazione oggi in edicola, Christian Kouame è stato il migliore. Si è preso un 6 in pagella. Sarebbe il più vivace in attacco, ha le prime occasioni, ma le conclusioni non sono indimenticabili. Poi inizia una gara di sofferenza ed emerge dalle difficoltà quando chiude una bella combinazione con Ikone per il gol viola. Come sempre non manca la dose di corsa anche se a volte lo fa a vuoto o con la necessaria convinzione. Ha almeno il merito di provarci sempre anche se la precisione non è il suo forte”. 

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