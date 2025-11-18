Nazione: “Kean vuole stringere i denti, anche se non è al 100% farà di tutto per scendere in campo”

Si aspetta risposte confortanti, oggi, Paolo Vanoli. Nello specifico se le attende dallo staff medico, che dopo il programma personalizzato stabilito nei giorni scorsi per gli acciaccati di lungo corso (Gosens e Kean), stamattina – dopo 48 ore di totale riposo – dovrà valutare le condizioni fisiche tanto del terzino quanto della punta, che mai nella scorsa settimana hanno avuto modo di lavorare con il gruppo.

L’ottimismo attorno al centravanti è discreto, anche perché è stato lo stesso Kean a far capire di voler essere a disposizione per la gara di sabato contro la Juventus: del resto, il recente passato insegna che se anche il classe 2000 non è al 100% – come accaduto in Milan-Fiorentina, a pochi giorni dalla distorsione alla caviglia patita in Nazionale – lui fa di tutto pur di scendere in campo. E così potrebbe avvenire anche stavolta, visto che oltretutto la sfida del Franchi metterà di fronte il suo presente con il suo passato. Lo riporta La Nazione.