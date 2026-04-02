Nazione: “Kean? Secondo quanto filtra dall’entourage niente di preoccupante. Ma da scongiurare ricadute”

Saranno note solo oggi le reali condizioni di Moise Kean. Quelle psicologiche ma soprattutto quelle fisiche. Perché l’eliminazione dell’Italia nella finale del playoff mondiale contro la Bosnia ha sicuramente lasciato strascichi anche nel centravanti, che nonostante l’ennesima prova maiuscola che lo ha fatto salire a quota tredici centri in azzurro in ventisei gare giocate (con un bottino di otto reti nelle ultime sei sfide) è stato visto lasciare l’aeroporto di Malpensa mercoledì notte con il morale decisamente a terra.

In tal senso, la carica di Vanoli e dei suoi compagni di squadra quando oggi il centravanti farà di nuovo capolino al Viola Park sarà determinante, anche se poi spetterà allo staff medico affrontare il capitolo legato allo stato di forma del classe 2000. A Zenica Kean, a fine primo tempo, ha ricevuto un forte colpo alla gamba destra da Muharemovic (forse proprio alla tibia che da tempo gli provoca a fasi alterne dolore) ed è rimasto per qualche istante sofferente sul terreno di gioco, iniziando di lì a poco a zoppicare: un problema che tuttavia l’attaccante è riuscito a gestire al meglio, visto che non solo è rimasto in campo dopo l’espulsione di Bastoni ma, nella ripresa, ha costruito i presupposti per la doppietta personale, facendo a sportellate con tutta la difesa bosniaca.

Fino al 71′, quando Gattuso ha deciso di richiamarlo in panchina perché ormai stremato. Secondo le prime informazioni filtrate sia dalla Fiorentina che dall’entourage del giocatore, non sembra esserci nulla di preoccupate attorno alle condizioni di Kean, che tuttavia oggi verrà valutato con attenzione. La volontà è infatti quella di scongiurare ricadute. Ecco perché ad oggi la sensazione è che al Bentegodi possa essere Piccoli la punta designata a partire dal 1′. E questo sia perché Kean tornerà stanco e acciaccato sia perché l’ex Cagliari, prima della sosta, ha dato segnali di rinascita. Lo scrive La Nazione.