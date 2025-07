Nazione: “Kean rinnova a 4,5 milioni. La Fiorentina proverà ad alzare la clausola”

Dopo qualche giorno di stallo post clausola le parti sono tornate a parlarsi per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. L’offerta della Fiorentina a Kean è nota, con lo stipendio di Moise destinato a passare dai 2,2 milioni attuali ai 4,5 (o poco meno) post rinnovo. Rocco Commisso ha deciso di alzare l’asticella offrendo all’attaccante un ingaggio che nella sua gestione è toccato solo a un campione come Ribery. Operazione possibile grazie alle agevolazioni fiscali del Decreto crescita, in assenza del quale lo stipendio al lordo di Kean sarebbe stato di poco inferiore ai dieci milioni.

Così non sarà, la Fiorentina ha fatto bene i propri calcoli anche in relazione a un monte ingaggi che deve essere tenuto entro il 70% del fatturato del club. L’attesa firma di Kean non dovrebbe però mutare la questione clausola, valida a questo punto dal prossimo 1 luglio. Il club viola proverà fino alla fine quantomeno ad alzarla di valore. Ma il rinnovo in questo momento accontenta tutti. Il calciatore si porta a ridosso della top 10 di quelli più pagati in Serie A. La Fiorentina raccoglie la certezza di averlo ancora per (almeno) una stagione. Lo scrive La Nazione.