Nazione: "Kean, oggi può arrivare il report. La Fiorentina punta al Panathinaikos"

La Fiorentina procede con cautela nel suo recupero

Moise Kean sta meglio dopo il trauma cranico subito contro il Verona, ma la botta è stata forte e la Fiorentina procede con cautela nel suo recupero. Oltre allo spavento per l'incidente, c'è anche un taglio al sopracciglio da guarire, seppur meno preoccupante. Oggi potrebbe arrivare un aggiornamento ufficiale sul suo piano di recupero, ma intanto l'attaccante non sarà disponibile per la sfida contro il Lecce, lasciando i compagni a dover affrontare l'impegno senza di lui.

L'obiettivo della società è riportarlo in campo per la trasferta di Conference League contro il Panathinaikos, evitando però rischi inutili. Se i controlli medici daranno esito positivo, Kean potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo e partire con la squadra per Atene mercoledì. Il suo eventuale impiego resta incerto, ma anche solo la convocazione sarebbe un segnale positivo in vista delle partite successive. La Fiorentina avrà infatti un calendario impegnativo, con la trasferta a Napoli e la sfida interna contro la Juventus prima della sosta. Avere Kean in buona condizione potrebbe rivelarsi decisivo, ma lo staff medico vuole evitare forzature e procedere con prudenza, monitorando i progressi giorno dopo giorno. Lo scrive La Nazione.