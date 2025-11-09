9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Kean ha dovuto alzare bandiera bianca, rischia di dover saltare la Nazionale”

Stop alle distrazioni letali

Stop, per intenderci, alle distrazioni letali (specie nei minuti di recupero, come accaduto a Mainz) e soprattutto maggiore apporto di quanti subentrano dalla panchina. Poteva essere, in tal senso, il caso di Kean che tuttavia per oggi ha dovuto alzare bandiera bianca a causa – ha fatto sapere la Fiorentina tramite un report medico – di un trauma alla tibia sinistra subìto nel corso dell’ultima sfida di Conference: anche la convocazione in Nazionale, a questo punto, è fortemente a rischio. Al suo posto favorito Dzeko su Piccoli, ma non sono escluse sorprese. Lo riporta La Nazione.

