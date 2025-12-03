Nazione: “Kean ha come missione salvare la Fiorentina. L’anno scorso 25 gol, fino ad oggi solo 2”

Il campo, appunto. Adesso conta quello a cominciare dalla decisiva partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La Fiorentina ha bisogno dei gol del suo centravanti, che per la stagione ha la triplice missione di salvare la Fiorentina, fare strada in Conference League e qualificare l’Italia al prossimo Mondiale. Obiettivi a questo punto ambiziosi, ma per cominciare il percorso c’è bisogno dei suoi gol. Perché sotto porta Moise è stato fin qui lontano parente da quello dei 25 gol della scorsa stagione. Due reti e tre assist fin qui in maglia viola, a fronte di 1.168 minuti in campo. Calcolo facile, con un suo gol ogni 584 minuti la Fiorentina non si può salvare. C’è da invertire la rotta per riportare ottimismo e fiducia. Sensazioni per adesso predicate da Moise soltanto a parole. Lo scrive La Nazione.