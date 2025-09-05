5 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Kean, Gudmundsson e Pongracic stasera in campo con le Nazionali. Ndour e Fortini in U21”

Rassegna Stampa

Nazione: “Kean, Gudmundsson e Pongracic stasera in campo con le Nazionali. Ndour e Fortini in U21”

Redazione

5 Settembre · 08:20

Aggiornamento: 5 Settembre 2025 · 08:20

TAG:

FiorentinaGudmundssonKean

Condividi:

di

Sono diversi i calciatori della Fiorentina impegnati oggi con le rispettive Nazionali

Mentre i compagni lavorano al Viola Park, sono diversi i calciatori della Fiorentina impegnati questa sera con le rispettive nazionali. Ieri Lamptey è rimasto tutta la gara in panchina nel pareggio del Ghana per 1-1 con il Ciad. Oggi sono attesi invece diversi a una prova da titolare. Moise Kean dovrebbe guidare l’attacco nella prima Italia di Gattuso contro l’Estonia. Titolarissimo anche Gudmundsson, in campo alle 20.45 con la sua Islanda contro l’Azerbaigian. Allo stesso orario in campo anche la Croazia di Pongracic e la Svizzera di Sohm, che se la vedranno rispettivamente contro Far Oer e Kosovo. Nel pomeriggio in campo anche i giovani viola. Alle 18.45 l’Italia Under 21 giocherà con il Montenegro nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Fra gli azzurrini ci saranno Ndour (atteso titolare) e anche Fortini, che ha preso in extremis il posto di Kayode infortunato. Non ci sarà invece Comuzzo, rientrato nelle scorse ore al Viola Park. In campo domani sera, infine, la Bosnia di Dzeko e Kospo contro San Marino. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio