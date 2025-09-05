Nazione: “Kean, Gudmundsson e Pongracic stasera in campo con le Nazionali. Ndour e Fortini in U21”

Mentre i compagni lavorano al Viola Park, sono diversi i calciatori della Fiorentina impegnati questa sera con le rispettive nazionali. Ieri Lamptey è rimasto tutta la gara in panchina nel pareggio del Ghana per 1-1 con il Ciad. Oggi sono attesi invece diversi a una prova da titolare. Moise Kean dovrebbe guidare l’attacco nella prima Italia di Gattuso contro l’Estonia. Titolarissimo anche Gudmundsson, in campo alle 20.45 con la sua Islanda contro l’Azerbaigian. Allo stesso orario in campo anche la Croazia di Pongracic e la Svizzera di Sohm, che se la vedranno rispettivamente contro Far Oer e Kosovo. Nel pomeriggio in campo anche i giovani viola. Alle 18.45 l’Italia Under 21 giocherà con il Montenegro nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Fra gli azzurrini ci saranno Ndour (atteso titolare) e anche Fortini, che ha preso in extremis il posto di Kayode infortunato. Non ci sarà invece Comuzzo, rientrato nelle scorse ore al Viola Park. In campo domani sera, infine, la Bosnia di Dzeko e Kospo contro San Marino. Lo scrive La Nazione.