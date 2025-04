Nazione: “Kean forse domani a Firenze. Dodò? Probabile rientro per il ritorno contro il Betis”

La Fiorentina affronterà il derby con l’Empoli senza i suoi due uomini più importanti. Moise Kean resta segnalato a Parigi accanto alla compagna e alla sua famiglia. La Fiorentina non ha mai fatto alcuna pressione per farlo tornare a Firenze. La speranza è che possa rientrare il più possibile sereno al Viola Park per l’allenamento di domani, il primo in vista della semifinale d’andata di Conference in casa del Betis di giovedì.

Attesa anche per le dimissioni dall’ospedale di Dodo dopo l’operazione d’appendicite, ma il brasiliano sarà costretto a saltare la sfida europea e con ogni probabilità anche quella contro la Roma. Nonostante il suo ottimismo ci sono da rispettare i tempi dell’intervento chirurgico. Lo scrive La Nazione.