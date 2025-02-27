Nazione: "Kean farà nuovi accertamenti, proverà ad esserci per l'andata degli ottavi contro il Panathinaikos"

Dopo la brutta botta alla testa presa contro il Verona Moise Kean sarà sicuramente out contro il Lecce nella partita che andrà in scena domani sera al Franchi. Infatti l'attaccante uscito in barella d...

Dopo la brutta botta alla testa presa contro il Verona Moise Kean sarà sicuramente out contro il Lecce nella partita che andrà in scena domani sera al Franchi. Infatti l'attaccante uscito in barella dal Bentegodi e portato all'ospedale per accertamenti, tutti negativi, è ancora alle prese con il trauma cranico.

Ma come rivelato dalla Nazione nell'edizione odierna l'attaccante della Fiorentina farà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni prima di riprendere la regolare attività sportiva, l'obbiettivo della Fiorentina e dello stesso Kean è quello di esserci per la trasferta di Atene in programma il 6 Marzo per l'andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos