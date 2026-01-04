Nazione: “Kean è rientrato solo ieri. Potrebbe andare in tribuna, ipotesi da non escludere”

Paolo Vanoli non ha avuto bisogno di troppo tempo per prendere la decisione finale su chi schierare al centro dell’attacco questo pomeriggio contro la Cremonese. La spinta definitiva che lo porterà a premiare (giustamente) Roberto Piccoli gliel’ha data lo stesso Moise Kean, che dopo un’assenza di ben quattro giorni per motivi di famiglia si è ripresentato ieri mattina al Viola Park, giusto in tempo per prendere parte alla rifinitura.

Un periodo decisamente troppo lungo che, nonostante il ruolo chiave che il classe 2000 ricopre nella Fiorentina, costerà all’ex Juventus la panchina in favore dell’ex attaccante del Cagliari, che in Serie A non va a segno dal 9 novembre. Addirittura non è del tutto escluso che Kean possa anche andare in tribuna – l’ipotesi a dire il vero è remota – ma saranno i convocati di questa mattina a fare definitiva chiarezza sulla vicenda. Lo scrive La Nazione.