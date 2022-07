Nazione, Jovic, Italiano gli ha segnalato i movimenti in campo con Nastasic che fa da traduttore

Jovic sa benissimo che dovrà parlare con i gol, perché pochi ne ha fatti nelle ultime stagioni al Real (davanti a lui c’era Benzema) e sa che questa è un’occasione da non sprecare. E ieri è cominciato il lungo derby con Cabral: per ora siamo davvero all’antipasto, ma con grande soddisfazione i tifosi viola hanno inquadrato la gran mira di Jovic negli esercizi di Italiano. Applausi per il primo gol segnato di sinistro, altri festeggiamenti per la raffica di reti messe a segno con il destro (che poi è il piede preferito).

Italiano però non ha mancato di fargli notare alcuni movimenti diversi rispetto alle sue aspettative e per questo, dopo varie gesticolazioni, ha chiamato Nastasic per fare da interprete: Jovic ha ascoltato, prima di riprendere a segnare. Meno precisi Cabral e Ikoné, ma il primo allenamento certo non fa testo. Ai canali del club viola, Jovic ha poi espesso la sua soddisfazione per essere arrivato a Firenze, spiegando che «Nastasic, Milenkovic e Terzic mi hanno sempre parlao bene di questo allenatore: Italiano è uno che fa migliorare i giocatori e uno di cui hai bisogno per migliorare in carriera». Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, FUTURO ALLA ROMA PER TORREIRA? “HO PARLATO CON MOURINHO TEMPO FA. OCCASIONE CHE MI TENTA, MA NON È FACILE”