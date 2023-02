Nazione: “Jovic-Fiorentina, la scintilla c’è stata in Coppa Italia: ora serve dare continuità”

Il sorriso e lo sguardo sinceri, ma che in qualche modo profumano sempre e comunque di sfida. E poi il gesto, l’esultanza, quasi a voler dire (e ribadire): io sto qui e ci voglio rimanere. Alla Fiorentina, sia chiaro. Quindi l’abbraccio dei compagni, il boato dei tifosi, Rocco Commisso che si alza dalla sua poltroncina e applaude: sceneggiatura perfetta quella realizzata da Luka Jovic nel mercoledì di coppa.E subito si è provato, voluto e deciso di correre in avanti. Oltre la serata magica e di ritrovata sintonia. Correre avanti insieme. Jovic e la Fiorentina. La Fiorentina e Jovic. Insieme per provare a prendersi tutto quello che non si è riusciti a mettere dalla parte giusta dall’estate scorsa. Tutto quello che (addirittura) aveva raggiunto una fragilità estrema, al punto che nei primi giorni del mercato appena concluso, si era iniziato a parlare di strappo. Di addio. Di separazione inevitabile.

Luka da una parte (c’era il Galatasaray pronto ad accoglierlo) e la squadra viola puntellata in attacco da qualcun altro. Forse Belotti, forse Petagna, forse chissà chi.Ma niente. Jovic e la Fiorentina sono rimasti insieme con le motivazioni segnate dall’orgoglio e la voglia andare avanti a testa alta verso il futuro. Serviva però una scintilla. Importante e decisiva. E quella scintille è arrivata proprio nella partita chiave della stagione, i quarti di finale di coppa Italia. Luka ha segnato, ha lavorato per la squadra, ha convinto Italiano che uno come lui può anche soffrire (e far soffrire chi gli ha consegnato fiducia) per mezza partita, ma poi gli basta un attimo per cambiare le carte in tavola. Fare la giocata giusta e portarsi dietro la squadra verso qualcosa di buono e positivo.Ora la sfida di Jovic entra però nella sua fase più delicata. Sicuramente decisiva.

Dare una continuità alla sua avventura in viola. Dimostrare che il lampo della serata in coppa non è, appunto, solo e soltanto un lampo. E’ questo ciò che Italiano chiede e continuerà a chiedere all’attaccante serbo. La riposta di Luka potrà essere soltanto una: presente. Tornerà, ed è giusto così, il testa a testa con Cabral, ma la forza di Jovic (come quella di Nico Gonzalez) dal Toro in coppa in poi, deve diventare la chiave giusta per far girare al massimo e verso traguardi importanti la Fiorentina.Non c’è più lo spettro del mercato, non ci sono più alibi dietro a cui potersi mettere in ombra e per questo Jovic ha e avrà semplicemente la voglia (e l’obbligo) di trascinare la Fiorentina. La sua Fiorentina, come chiaramente voleva dire esultando in quel modo, l’altra sera. Lo scrive La Nazione.

