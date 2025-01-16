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Nazione: “Italiano vuole Pongracic al Bologna, per la Fiorentina non è incedibile ma ostacolo formula”

La Fiorentina ha sborsato 16 milioni per portarlo a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2025 08:46
Nazione: “Italiano vuole Pongracic al Bologna, per la Fiorentina non è incedibile ma ostacolo formula” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Marin Pongracic, per la Fiorentina, non è incedibile. Anzi. Il Bologna avrebbe già contatto il club allenato da Palladino per sondare il terreno su una sua possibile cessione.

Nelle mente del club di Vincenzo Italiano, il croato sarebbe il perfetto sostituto di Erlic destinato alla partenza. Adesso l'ostacolo sarebbe la formula, visto che la Fiorentina ha sborsato 16 milioni per portarlo a Firenze. Insieme a Pongracic, rimane vivo l'interesse del Bologna per Biraghi. L'ormai ex capitano della Fiorentina spera che possa accadere qualcosa nei prossimi giorni. Lo scrive La Nazione. 

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