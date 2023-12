Nazione, Italiano vuole dare due segnali forti vincendo stasera contro il Ferencvaros 

Ferencvaros-Fiorentina conta eccome. Di mezzo, in questo caso, oltre che orgoglio e autostima, ci sono un paio di segnali che Italiano vuole mandare in giro. Primo: che la Fiorentina, la sua Fiorentina, ha un’anima, e che mentre la prima parte della stagione sta andando ad esaurirsi, vorrebbe farlo con una continuità di gioco (e possibilmente di risultati) che fino ad oggi hanno segnato un grafico con troppi alti e bassi. Punto numero due: il primo posto nel gruppo di Conference vale una buona dose di sensazioni positive anche in vista della parte successiva della competizione, quando la Fiorentina cercherà di riprendere la scalata che lo scorso anno l’ha portata alla finale di Praga. Lo scrive La Nazione.