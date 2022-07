Nazione, Italiano vuole che spingano al massimo: Venuti e Zurkowski i primi due ko

L’input è chiaro fin dal primo giorno di ritiro: spingere al massimo anche in allenamento. La Fiorentina è partita a tutta, da Coverciano a Moena poco è cambiato. La prossima stagione sarà talmente atipica che i viola dovranno organizzare una seconda preparazione nel corso della pausa Mondiale. L’obiettivo, intanto, è fare alle grande i primi tre mesi. Ed è per questo che in allenamento nessuno risparmia niente ai compagni.

Da qui, chiaramente, i primi problemi fisici. Lunedì mattina a farne le spese è stato Venuti, rimasto fuori dall’allenamento del pomeriggio a causa di una botta ricevuta da Duncan.Ieri è stata la volta di Zurkowski, ko per un pestone recapitatogli da Cabral. Al centrocampista polacco è andata peggio che a Venuti: ha dovuto saltare anche l’amichevole contro il Real Vicenza. Il giro del web lo hanno fatto anche le immagini dello screzio tra Sottil e Nico Gonzalez. Altri due che nelle esercitazioni si incrociano spesso. Sottil non ha gradito la ‘garra’ dell’argentino in un paio di interventi e non ha mancato di farglielo notare (in modo anche acceso). Questioni di campo, rimaste lì, ma che testimoniano quanta intensità ci sia già negli allenamenti della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

