Italiano è cresciuto, ha fatto passi in avanti enormi. E da allenatore in prospettiva ha concretizzato, nel 2023, con il suo lavoro le targhette che gli erano state appiccicate sulle spalle negli anni scorsi. E’ un allenatore giovane, forte e bravo. Tutto vero. Con l’obiettivo di continuare a fare meglio. Italiano, l’incontentabile. Italiano da 7,5 per questo 2023. Lo scrive La Nazione.