Nazione, Italiano, schierate 8 formazioni diverse in 8 partite giocate. Tante le modifiche

Vincenzo Italiano in queste prime 8 giornate di Serie A ha sempre cambiato la formazione. Contro il Venezia infatti è scesa in campo l’ottava formazione diversa. Il tecnico non ha mai contato sempre sugli stessi 11. Venuti era il laterale basso destro per le prime tre giornate, poi coinvolti Odriozola e Benassi. Pulgar, Torreira o Amrabat per il ruolo di regista. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

