Nazione: “Italiano punta sul 4-2-3-1. In campo con la Lazio andrà la miglior formazione possibile”

Fiorentina-Lazio è senza dubbio uno scontro diretto. Una partita da dentro o fuori dove chi perde dovrà poi vedersela con una seconda parte di campionato assolutamente complicata. Così, Italiano per incrociare una Lazio votata all’offensiva come quella disegnata da Sarri, ha puntato a mettere in campo la migliore formazione possibile, lanciando fra i titolari anche Nico e Arthur che forse non sono al 100 per cento, ma hanno la possibilità di mettersi sulle spalle la squadra, farla girare nella direzione giusta e darle quella personalità che sembra essere sfumata nelle ultime prestazioni. Nessuno invece tocchi il modulo, ovvero il 4-2-3-1 che avrà come finalizzatore massimo Belotti e – salvo sorprese dell’ultima ora – confermerà Beltran nella posizione di attaccante aggiunto, alle spalle del Gallo e in mezzo alla linea avanzata con Gonzalez e Ikonè sulle corsie. Lo riporta la Nazione.

