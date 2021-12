Nazione, Italiano, la clausola sul contratto: la Fiorentina può rinnovarlo unilateralmente

Vincenzo Italiano ha firmato un biennale con la Fiorentina ma al momento della firma ha inserito una clausola unilaterale. La Fiorentina può rinnovare automaticamente il contratto ad una cifra base già concordata più una variabile sulla base dei traguardi raggiunti. Entro la fine di questo campionato inizierà un confronto. Per Italiano non ci sono limiti. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

