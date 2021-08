Per Alfred Duncan il destino è completamente cambiato in pochi giorni. Fino a poco tempo fa era tra i nomi in uscita, il suo impatto nella partita contro il Torino ha convinto Italiano, il quale ha deciso di blindarlo. Lo scrive La Nazione.

