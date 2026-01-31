31 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:11

Nazione: “Ipotesi centrocampista muscolare? Non una priorità per la Fiorentina”

Mancano tre giorni al gong del calciomercato

Meno tre al fischio finale. Di un mercato che per la Fiorentina ha già raccontato molto, ma ancora non tutto. E l’attesa per i tifosi – forse anche per lo stesso Vanoli – comincia a mischiarsi con una discreta dose d’ansia. Normale quando ci si avvicina al gong finale della sessione invernale e ancora all’appello manca sicuramente un difensore centrale. Il secondo colpo previsto, a cavallo della linea mediana, resta a metà del guado. Si è parlato dell’ipotesi di un centrocampista muscolare, un mastino di centrocampo per intendersi. Non una priorità per la Fiorentina, che interverrà in quella zona del campo solo se il mercato creerà nelle prossime ore un’occasione interessante. Lo scrive La Nazione.

