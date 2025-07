Nazione: “Incontro in settimana per Sohm, il Parma spara, chiesti 20 milioni alla Fiorentina”

La Fiorentina sul mercato è chiara da giorni: completare la squadra con un centrocampista di spessore. Col Parma l’appuntamento è alla prossima settimana. Simon Sohm rimane un’idea, per caratteristiche molto simile a Kessie. I ducali hanno sparato alto – 18/20 milioni – Pradè vorrebbe spenderne meno. Ma rispetto alla situazione Bernabé c’è una differenza sostanziale: il giocatore e il Parma hanno concordato l’addio in questa finestra di mercato. La Fiorentina lo sa e non ha fretta. Chiaro che più passano i giorni e più le richieste dovranno ammorbidirsi. Lo scrive La Nazione.