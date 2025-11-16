16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “In estate il no all’Atalanta, poi la crisi di Gosens. Adesso l’obiettivo è esserci contro la Juve”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “In estate il no all’Atalanta, poi la crisi di Gosens. Adesso l’obiettivo è esserci contro la Juve”

Redazione

16 Novembre · 09:49

Aggiornamento: 16 Novembre 2025 · 09:49

TAG:

FiorentinaGosens

Condividi:

di

Gosens l'anno scorso impressionò per solidità e temperamento

Gosens impressionò per solidità e temperamento, tanto da essere inserito di nuovo nel giro della nazionale tedesca. Due fattori, con pochi altri in corsa per essere la miglior coppia di esterni del campionato. Estate difficile. Gosens ha rincorso la condizione a causa di qualche problema fisico. Insieme al club ha rifiutato una ricchissima proposta per tornare a Bergamo e ha sposato con un triennale il progetto viola dopo il riscatto obbligatorio dall’Union Berlino. Anche nelle amichevoli estive non è mai parso brillante, ma in principio si pensò a una condizione fisica da migliorare con il passare delle settimane. E invece è arrivato lo stop muscolare di San Siro che lo sta tenendo ai box anche durante la sosta. L’obiettivo rimane quello di esserci contro la Juventus per cominciare il nuovo percorso alla corte di Vanoli. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio