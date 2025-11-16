Nazione: “In estate il no all’Atalanta, poi la crisi di Gosens. Adesso l’obiettivo è esserci contro la Juve”

Gosens impressionò per solidità e temperamento, tanto da essere inserito di nuovo nel giro della nazionale tedesca. Due fattori, con pochi altri in corsa per essere la miglior coppia di esterni del campionato. Estate difficile. Gosens ha rincorso la condizione a causa di qualche problema fisico. Insieme al club ha rifiutato una ricchissima proposta per tornare a Bergamo e ha sposato con un triennale il progetto viola dopo il riscatto obbligatorio dall’Union Berlino. Anche nelle amichevoli estive non è mai parso brillante, ma in principio si pensò a una condizione fisica da migliorare con il passare delle settimane. E invece è arrivato lo stop muscolare di San Siro che lo sta tenendo ai box anche durante la sosta. L’obiettivo rimane quello di esserci contro la Juventus per cominciare il nuovo percorso alla corte di Vanoli. Lo scrive La Nazione.