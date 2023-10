Nazione: “Il Viola Park non è un trofeo vinto ma poco ci manca. Ora il centro sportivo è realtà”

Non è un trofeo vinto, certo. Ma genera sensazioni ugualmente forti. Forse maggiori. Perché dal nulla, in soli due anni e mezzo di lotte burocratiche e lavoro duro, il ’Rocco B. Commisso Viola Park’ è diventato realtà.E da oggi lo sarà ancora di più quando si apriranno i cancelli ai tifosi per la prima partita ufficiale che si giocherà all’interno del centro sportivo. Lo scrive La Nazione.

