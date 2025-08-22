Nazione: “Il rosso a Kean lascia qualche polemica arbitrale: espulso per reazione”

La Fiorentina ha ipotecato il passaggio ai gironi di Conference League con un netto 3-0 sul Polissya nell’andata del playoff, disputata in casa. Una vittoria limpida, macchiata soltanto dal cartellino rosso incassato da Kean sul finale di primo tempo, che costringerà i viola a giocare il ritorno senza uno dei protagonisti della serata. Le reti portano la firma di Kean, Gosens e Gud, con la squadra di Pioli capace di imporsi fin da subito grazie a pressing alto e ripartenze veloci, che hanno messo in difficoltà gli ucraini.

Il match si apre con un avvio travolgente della Fiorentina, che trova il vantaggio con una grande azione personale di Kean. Dopo un momento di sofferenza, in cui il Polissya sfiora il pareggio con Filippov e costringe De Gea a un intervento miracoloso, la squadra viola reagisce trovando il raddoppio con Gosens, servito proprio da un’iniziativa di Kean. Sul finale della prima frazione, però, l’attaccante italiano viene espulso per una reazione scomposta su Sarapii, episodio che lascia qualche polemica arbitrale. Lo scrive La Nazione.