Secondo quanto riporta La Nazione in edicola oggi, mentre la Fiorentina fa sapere che i primi infruttuosi tentativi di rinnovare il contratto di Vlahovic risalgono al dicembre 2020, dalla Versilia arrivano avvistamenti del manager Darko Ristic. L’agente, in linea con lo stile discreto che ha sempre tenuto, avrebbe individuato una base in Toscana per seguire da vicino gli sviluppi del caso Vlahovic, anche per capire quali saranno gli strascichi con la Fiorentina

INTANTO IL LIVERPOOL SI MUOVE PER VLAHOVIC