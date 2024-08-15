Nazione: "Il piano di mercato della Fiorentina: prima Gudmundsson poi altri tre acquisti"

Gli ultimi colpi potrebbero arrivare negli ultimi giorni di calciomercato

Una volta risolto il domino riguardante Nico Gonzalez e Gudmundsson, Pradè e Goretti si concentreranno sugli ultimi colpi, che a ben vedere potrebbero arrivare anche a ridosso della chiusura del 30 agosto. Potrebbero essere altri tre i giocatori ricercati dai viola: un centrocampista (Bove, Lovric, McKennie, Arthur...), un altro difensore e forse anche un vice Kean. Insomma, i giorni del mercato della Fiorentina si spingeranno nella direzione della fase finale del periodo riservato alle trattative, che avrà come fischio finale la mezzanotte di venerdì 30. Lo scrive La Nazione.