Nazione: “Il mercato di gennaio è lontano, Nzola-Beltran in evidente difficoltà. Jovic-Cabral avevano segnato 7 gol”

Il mercato di gennaio è lontano, ammesso e non concesso che la Fiorentina abbia intenzione di percorrere quella strada, ecco perchè l’imperativo adesso è recuperare almeno uno dei due ’numeri 9’. Entrambi sono in difficoltà evidente e il confronto con il passato è quasi simile, magari peggio. I freddi numeri lo certificano. Jovic e Cabral insieme avevano segnato 7 (4-3) reti: di queste 3 decisive (1-2). Chi ne ha raccolto l’eredità si è fermato a 4 totali (1 di Nzola decisivo).Ecco perché la situazione è complessa e non fa dormire sogni tranquilli al tecnico viola che non avrebbe mai pensato di dover fare i conti con una sterilità offensiva così profonda. Lo scrive La Nazione.