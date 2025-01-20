Nazione: “Il gol di Kean poi soltanto il vuoto. La Fiorentina non sa più vincere, Firenze disapprova” 

Nella ripresa la Fiorentina ha smesso di giocare

Dopo Moise Kean, il nulla. La Nazione analizza il pareggio della Fiorentina contro il Torino che raccoglie 2 dei 18 punti a disposizione in queste giornate, continuando il suo periodo di difficoltà e con Firenze che grida al mondo tutta la sua disapprovazione. Il gol di Kean sembrava aver fatto smuovere qualcosa, unito alle "mini" idee di Gudmundsson e Colpani. Ma subito si notava che qualcosa non andava. Il Torino, rimasto in 10 per il doppio giallo a Dembelè, stava creando e la traversa del primo tempo sapeva di monito a una squadra che si stava spegnendo. E così è stato.

Nella ripresa la Fiorentina ha smesso di giocare. Alcuni singoli, vedi Adli e Comuzzo, sono irriconoscibili. Altri invece fin troppo conosciuti per assenza di rendimento, come Andrea Colpani. L'unica nota lieve e Michael Folorunsho.Il nuovo acquisto, posizionato al posto di Sottil là dove giocava Bove, ha fatto un'ottima impressione. Detto ciò, Gineitis fa male alla Fiorentina su un errore grossolano della difesa, le scelte di Palladino non incidono e il Franchi fischia. La Fiorentina non vince più.

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