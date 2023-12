Secondo La Nazione il peggiore della Fiorentina in questo 2023 è stato Jorko Ikoné. La bocciatura è da rileggere accanto a due concetti importanti. Primo: il background di lkonè racconta altro rispetto alle sue prestazioni in viola. Secondo: un giocatore con le sue caratteristiche è essenziale per il buon funzionamento del gioco di Italiano che punta tutto sulle corsie esterne. Troppe volte però Ikonè ha fallito la famosa occasione di riscatto. O della vita. Voto 4,5.